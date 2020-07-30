Süper Lig'de art arda gelen tarihi kararların ardından önümüzdeki sezon uygulanması beklenen yabancı sınırlaması bir sonraki seneye ertelenmişti. Yabancı sınırının ertelenmesinin ardından transfer çalışmaları tekrar şekilenen Süper Lig ekiplerinde Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Chuba Akpom transferini bitirdi.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak ama maliyeti de bir o kadar düşük olması gereken bir kadro kuracak olan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni bir golcü arayışları sürüyordu. Siyah Beyazlılar'ın Yunan ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Chuba Akpom'un transferini bitirdiği öne sürüldü.

Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre Beşiktaş yönetimi kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunan golcü futbolcunun bonservisi için Selanik ekibiyle 2 milyon euro'ya el sıkıştı. Bu sezon takımıyla 43 maçta forma şansı bulan Akpom, fileleri 10 kez havalandırırken 3 de asist kaydetmişti.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Akpom; sırasıyla Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton ve St Truiden'e kiralandıktan sonra 2018 yazında 1 milyon euro karşılığında PAOK'a satılmıştı.

CHUBA AKPOM KİMDİR?

Chuba Amechi Akpom, Arsenal takımında forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur. Profesyonel kariyerine Arsenal kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City ve Brighton & Hove Albion kulüplerinde oynadı.

Bu sezon Paok formasıyla oynadığı 43 maçta 10 gol atan Chuba Akpom Yunanistan ekibine Arsenal'dan transfer olmuştu. Paok golcü futbolcu için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Nijerya asıllı oyuncunun Paok ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Akpom bu sezon, PAOK forması ile toplamda 43 maça çıktı. 43 maçta 10 gol atmasını başaran Akpom'un Beşiktaş'a transferinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.