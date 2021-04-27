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Beşiktaş'ta deplasman heyecanı! Rizespor maçına hazır

Çaykur Rizespor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş'ta deplasman heyecanı! Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar bugün saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a gidip ardından kara yoluyla Rize'ye hareket edecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta deplasman heyecanı! Rizespor maçına hazır

Beşiktaş'ta deplasman heyecanı! Rizespor maçına hazır

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