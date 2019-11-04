Beşiktaş'ta durağa dalmıştı! O şoför tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta kullandığı özel halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine diğer 12 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen sürücü Necdet Karakuş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

OLAYIN ARDINDAN DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K.,duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K., polis tarafından gözaltına alınmıştı.