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  3. Beşiktaş’ta Erdem Seçgin, Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş’ta Erdem Seçgin, Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Beşiktaş’ta Erdem Seçgin, Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a transfer oldu. Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA




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