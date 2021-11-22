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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala neden kadro dışı bırakıldı?

Siyah Beyazlı ekipte bir süredir forma şansı bulamayan Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığı haberi duyuruldu. Peki Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala neden kadro dışı bırakıldı? Bu sorunun cevabına haberimizde yer verdik...

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala neden kadro dışı bırakıldı?

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan kötü gidişatın ardından faturanın bazı oyunculara kesilmesi bekleniyordu. Bu olayın ilk talihlisi ise Fabrice N'Sakala oldu. Geçtiğimiz haftalardan itibaren kadroda yer alamayan N'Sakala hakkında kadro dışı bırakılacağı haberleri çıkmıştı. Siyah beyazlı ekibin bugünkü açıklamasının ardından o haberler doğrulandı. Peki Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala neden kadro dışı bırakıldı? İşte cevap...

BEŞİKTAŞ'TA N'SAKALA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

İddia edilene göre N’Sakala'nın Trabzonspor'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından bileti kesildi. Yıldız futbolcu, bordo mavili takıma karşı 2-1 kaybedilen maçın ardından Trabzonspor'un futbolcusu Yusuf Sarı’nın galibiyeti kutladığı Instagram paylaşımını beğendi. Birçok kişi tarafından eleştiri toplayan bu hareket sonrasında Franszız futbolcu bir daha forma yüzü göremedi. Bugün kadro dışı bırakılan futbolcunun affedilmesinin düşünülmediği ve devre arasında gelecek tekliflere göre yolların ayrılmasının hedeflendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta N'Sakala neden kadro dışı bırakıldı?

RESMİ SİTEDEN DUYURULDU

Siyah beyazlı ekip tarafından kadro dışı açıklaması, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleriyle duyurulmuştu.

Beşiktaş'ta N'Sakala neden kadro dışı bırakıldı?

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