Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşiktaş yaptığı açıklama ile Giresunspor'un Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralanmıştır.

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır.

Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay, 1,75 boyunda ve her iki ayağına da hakim. Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.

Giresunspor, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.