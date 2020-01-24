Ali Naibi kimdir? | Ali Naibi Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş yönetimi, siyah beyazlı ekibin aldığı başarısız sonuçlar karşısında ilk hamlesini yaptı.
Futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
Özellikle yapılan transferlerin istenen performansı sergileyememeleri sebebiyle Ali Naibi ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyordu.
ALİ NAİBİ KİMDİR?
Ali Naibi, TFF'nin kulüplerde sportif direktör bulundurmasını mecbur kılan uygulama sonrası harekete geçen Beşiktaş'ın sportif direktörü olmuştu.
Naibi, sportif direktörlük için açılan kursu bitirip sertifikasını almıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, Sportif Direktörlük Setifika Programına katılan Beşiktaş Futbol A Takımı yöneticisi Ali Naibi, serfitikasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den almıştı.
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