Beşiktaş’ta Gary Medel ve Enzo Roco sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ta Gary Medel ve Enzo Roco, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ta Gary Medel ve Enzo Roco, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Medel ve Roco; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: İHA
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