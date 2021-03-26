Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlandı mı, sakatlık durumu nasıl? Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Beşiktaş'ta yaptığı 13 asistle takımını zirve yarışında lider olmasına katkı sağlayan Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımının Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları kapsamında Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçın ilk yarısında bileğinden sakatlandı.

GHEZZAL SAKATLANDI MI, SAKATLIK DURUMU NASIL? KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal milli takımda bileğinden sakatlanmıştı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin olarak bilgi veren A Spor muhabiri Sercan Dikme," Ghezzal ülkesine döndü, ilk söylenen ciddi bir durumu yok. Sağlık durumu MR'dan sonra belli olacak. Morluk ve şiş olma durumu bilek için önemli. Oyuncu tarafı bu durumun olmadığını söylüyor. Ghezzal'ın Salı akşamı Türkiye'ye gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma 3 gün izin verdi, kendisi Çeşme'ye gitti.

Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz oyuncunun sağlık durumuna ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Rachid Ghezzal’ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok, hafif ağrıları var Tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul’da. Herkese çok selamı var" dedi.