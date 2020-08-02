Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından büyük bir sıçrayışla 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un CAS davasının olumsuz sonuçlanmasıyla Şampiyonlar Ligi biletini kapmıştı. Sezon sonunda golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın da ayrılmasıyla birlikte Yılmaz'ın yerini doldurabilecek bir forvet arayan Beşiktaş, Norwich City'nin Finli golcüsü Teemu Pukki'yi gündemine aldı.

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra santrfor bölgesinde çalışmaları hızlandı. Siyah-beyazlı takımın gündemine bu sezon Norwich City takımında iyi bir performans gösteren Finli golcü Teemu Pukki geldi.

İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.

TEEMU PUKKİ KİMDİR?

1990 doğumlu oyuncu 30 yaşında. 1.80 boyundaki Pukki, geçtiğimiz sezona çok iyi başlamış ve kümede kalmayı başaramayan Norwich City adına 11 gol atmıştı.

2018 yılında Brondby IF'den Norwich City'e transfer olan Pukki, Premier Lig'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Norwich City formasıyla 84 maçta forma giyen Pukki, 41 gol atmayı başardı.