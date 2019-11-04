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  3. Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı! 1 kişi öldü

Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı! 1 kişi öldü

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Durakta bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.  Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:25

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