Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Beşiktaş 4.'ünce Levent Metro istasyonu önünde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, ilk önce trafik levhasına sonra da park halindeki araçlara çarparak duran otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledikleri kazayı sosyal medya üzerinden canlı yayına alması dikkat çekti.

Kaza, saat 06:00 sıralarında Beşiktaş 4.üncü Levent Metro durağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi üzerinden Sarıyer istikametine giden Halil Hüseyinov yönetimindeki 34 BGB 230 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan Eşper Ü. yönetimindeki 34 ANH 055 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak ilerlerken, otomobil daha sonra park halinde bulunan 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 BGB 230 plakalı otomobil sürücüsü Halil Hüseyinov ve içerisinde bulunan Ayça G., Leyla G., Semanur S.,'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası oradan geçen bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledikleri kazayı sosyal medya üzerinden canlı yayına alması dikkat çekti. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA