Beşiktaş'ta kaçak parti baskını! 80 kişiye verilen ceza dudak uçuklattı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu vakitte Beşiktaş'ı Bebek semtinde kaçak parti yapıldığının ihbarını alan ekipler yaptıkları baskınla 80 kişiyi yakaladı. Toplam 254 bin 400 TL para cezası kesilen partinin sonunda bir grup, olay yerine gelen gazetecilere saldırdı. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama dinlemeyerek parti yapan bir grup ihbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Yapılan baskında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı tespit edilen 80 kişiye 254 bin 400 TL para cezası kesildi.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Baskın yapılırken o anları kayda almak isteyen basın mensuplarına ise bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle şahıslar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattığı görüldü.

TOPLAMDA 254 BİN 400 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ali A., isimli şahısın ise kendisini çeken kameramana tekme atarak saldırması üzerine polis tarafından ifadesini almak üzere karakola götürdü. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası keserken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.