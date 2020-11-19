Süper Lig'de milli aranın ardından 9. hafta maçları başlıyor. Haftanın en önemli maçı ise Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak. Bu sezon koronavirüs salgını dolayısıyla dört büyükler arasında en çok sıkıntı çeken kulüp olan Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Takımın birinci kalecisi Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle Başakşehir maçında oynama imkanı bulunmuyor. Genç kaleci, Gaziantep FK maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

A Spor'da aktarılan bilgilere göre, ikinci kaleci Utku Yuvakuran'ın da hafif bir adale sakatlığı bulunuyor. Yuvakuran'ın Başakşehir maçına yetişememe ihtimali bulunuyor. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın kafasında soru işaretleri belirdi. Yine A Spor'dan aktarılan bilgilere göre, Utku Yuvakuran'ın Başakşehir maçında iğne ile de olsa oynamak istediği belirtildi.

Utku'nun oynamama ihtimalinin yüksek olması üzerine Beşiktaş'ta, 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin hazır bekletiliyor.

EMRE BİLGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin, 26 Şubat 2004'te İstanbul'da doğdu. Genç file bekçisi, 1.88m boyuna sahip. 4 Ağustos 2020'de siyah-beyazlılarla profesyonel sözleşme imzalayan Emre Bilgin'in 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bilgin, futbol kariyerine de Beşiktaş altyapısında başladı. Genç kaleci, sol ayağını kullanıyor.