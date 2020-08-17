Atletico Madrid forması giyen Hırvat golcü Nikola Kalinic, Beşiktaş için iddia edildi. Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin sonrasında hala birinci golcüsünü bulamayan siyah-beyazlılar, Kalinic için Atletico Madrid'in kapısını çaldı.

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak geçiren Kalinic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

A Spor'un haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu için ne kadarlık bir teklif sunulduğu bilgisine ulaşılamazken, Atletico'nun birkaç gün içerisinde Beşiktaş'a geri dönüş sağlayacağı belirtildi.

NİKOLA KALİNİC KİMDİR?

5 Oca 1988 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya gelen Kalinic, 1.87 boyunda. Golcü oyuncu, Nova Kennedy kulübünde futbola başladı.

2005-2009 yıllarında Hajduk Split forması giyen Kalinic, 59 maçta 32 gol attı. 2009 yılında Blackburn Rovers'a transfer oldu. İngiliz ekibinde 44 maça çıkan Hırvat forvet 7 gol attı. Daha sonra ülkesinin takımlarından Dnipro'ya dönen Kalinici, burada 86 maçta 37 gol attı. Dnipro'dan 5.5 milyon Euro karşılığında Fiorentina'nın yolunu tuttu.

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Fiorentina’dan Milan’a kiralanmış, İtalyan ekibi sezon sonunda 22 milyon Euro’ya Kalinic’in bonservisini almıştı. Milan, daha sonra Kalinic’i 15 milyon 500 bin Euro’ya Atletico Madrid’e satmıştı. İspanyol ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat golcü, bu sezon 14 maçta forma giyip 3 gole imza attı. Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Kalinic, Roma ile 19 maçta forma giydi. 5 gol 2 asist yaptı.

2008 yılından bu yana 29 maçta forma giyen Kalinic 11 gol atma başarısı gösterdi.