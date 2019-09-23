Beşiktaş Başakşehir maç sonucu

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakat, Vida ise cezalıydı. Bu sebeple de Abdullah Avcı, stoper tandemini Gökhan Gönül-Necip'ten oluşturdu. Burak Yılmaz da bu karşılaşma ile formasına kavuştu. Başakşehir cephesinde ise önemli bir eksik bulunmuyordu.

Beşiktaş kendi evinde Başakşehir'i ağırladı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona ererken. maçın 55. dakikasında Crivelli'nin attığı golle Başakşehir 1-0 öne geçti. 84. dakikada ise Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın golü maçı 1-1 beraberliğe taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 7. dakikasında Burak Yılmaz, 8. dakikasında ise Mahmut Tekdemir sarı kart gördü!

34. dakika maç golsüz devam ediyor. Beşiktaş'ta Adem Ljajic sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi...

GOOOOOL - Medipol Başakşehir Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti

65.Dakikada Doughas'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

69.Dakikada Diaby oyundan çıkarken yerine Orkan Çınar girdi.

74.Dakikada maçın tek golünü atan Crivelli'nin yerine Mehmet Topal oyuna girdi.

Maçın 82. dakikasında Burak Yılmaz yerde kaldı ve VAR incelemesi için kenara gitti.

Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOOOOOL - Topun başına geçen Burak Yılmaz topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

- Beşiktaş'tan 5 değişiklik

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a görev verdi.

- Stoperde Gökhan ve Necip oynadı

Beşiktaş'ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ı sahaya sürdü.

- Burak Yılmaz'ın ilk maçı

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz'a destek verdi.

Beşiktaş'ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.

- Abdullah Avcı ilk kez eski takımına karşı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk maçına çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir'den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçmişti.

- Medipol Başakşehir'de 3 değişiklik

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu'ya şans verdi.

Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11'de oynayan Arda Turan'ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli'yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.