Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou ile Victor Ruiz kadrodan çıkarıldı!

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda maç öncesi yaşanan sakatlıklar nedeniyle Abdullah Avcı kadro kurmakta zorlanıyor. Beşiktaş’ta son olarak Kevin N’Koudou ile Victor Ruiz maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle Galatasaray derbisinde yer almayacak futbolcular Burak Yılmaz, Douglas, Victor Ruiz ve N’Koudou olacak. Gökhan Gönül ve Diaby’nin ise mücadelede forma giymesi bekleniyor.