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Beşiktaş'ta kökten değişim! 10 isimle yollar ayrılacak, maaş bütçesi düşüyor!

Sezon başında yaptığı transferlere rağmen beklediği performansı alamayan Beşiktaş'ın kadrosunda köklü bir değişim yaşanacak. Siyah-beyazlı ekip, hem başarısız oyuncuları gönderecek, hem de takım maliyetini ciddi oranda artıracak.

Beşiktaş'ta kökten değişim! 10 isimle yollar ayrılacak, maaş bütçesi düşüyor!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamasının ardından bu sezona da büyük umutlarla başlayan ve Şampiyonlar Ligi için kadro kuran Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kaldı. Devlet Ligi'nden elenen siyah-beyazlı ekipte yönetim şimdi takım maliyetini düşürmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda kadroda revize yapacak olan Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.

10 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Göreve geldiğinde maaş yükü yaklaşık 50 milyon euro seviyelerinde olan başkan Ahmet Nur Çebi, bu rakamı 38 milyon euro seviyelerine çekmişti. Önümüzdeki sezon için 25 milyon euroluk bir maaş bütçesi belirleyen siyah-beyazlı yöneticiler, takım bütçesini azaltmak için harekete geçiyor. Bu kapsamda sözleşmesi sona erecek olan 14 futbolcunun 10'u ile yeni sözleşme uzatılmaması planlanıyor.

Beşiktaş'ta kökten değişim! 10 isimle yollar ayrılacak, maaş bütçesi düşüyor!

MAAŞ BÜTÇESİ AZALTILIYOR

Sözleşme imzalanmayan oyuncularla birlikte maaş bütçesi yaklaşık olarak 20 milyon euro civarında azalmış olacak. 32 kişilik geniş kadro 23-24 kişiye kadar düşürülecek. Önümüzdeki sezon siyah-beyazlı takımın planlamasını ise Önder Karaveli yapacak. Sözleşmesi sona erecek isimler arasında takımda tutulması planlanan isimler de belirlendi.

Beşiktaş'ta kökten değişim! 10 isimle yollar ayrılacak, maaş bütçesi düşüyor!

ÖNDER KARAVELİ A TAKIMDA DEVAM EDECEK

Miralem Pjanic, önümüzdeki sezon da maliyetlerin takıma uygun olması durumunda 1 yıl daha kiralanacak. Cyle Larin ve Güven Yalçın ile de yola devam kararı alan Beşiktaş yönetimi, Can Bozdoğan'ın da bonservisini alacak. Yeni sezonda başka bir teknik direktörün takıma dahil edilmesi durumunda ise Önder Karaveli A takım bünyesinde çalışmaya devam edecek.

Beşiktaş'ta kökten değişim! 10 isimle yollar ayrılacak, maaş bütçesi düşüyor!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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