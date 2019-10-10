Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılarda, antrenmana milli takımlarda olan oyuncularla tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.30'da basına kapalı yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: DHA