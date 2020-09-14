Beşiktaş'ta Nikola Kalinic transferi bitiyor!

Süper Lig'de sezona moralli giren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından henüz forvet transferini tamamlamadı. Siyah-beyazlı takımla anılan birçok isimde sonuca ulaşılamazken, Hırvat golcü Kalinic transferinde sona gelindiği söylendi. Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ'ın da doğruladığı transferde, 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu ödenecek.

Emre Kocadağ, transferle alakalı gelişme var diyerek, "Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek. Aboubakar da listemizde ancak önceliğimiz değil" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmek için bu hafta içi İspanyol yetkililerle masaya oturacak olan 32 yaşındaki golcünün bağlarını kopardıktan hemen sonra İstanbul'a geleceği öğrenildi. Hırvat yıldız ile 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu üzerinden anlaşan siyah-beyazlı yönetim, limit sorununu da çözerek Kalinic'i kadrosuna katacak.