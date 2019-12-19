Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci 

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman kondisyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ve dar alan oyunuyla süren idman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: DHA