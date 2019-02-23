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Beşiktaş’ta Olağan Divan Kurulu başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.

Beşiktaş’ta Olağan Divan Kurulu başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.

Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kaynak: İHA

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