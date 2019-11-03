BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 2'Sİ AĞIR 13 YARALI (7)

BEŞİKTAŞ MEYDANI'NDA BİR OTOBÜS DURAĞA DALDI, İLK BELİRLEMELERE GÖRE, DURAKTA BEKLEYEN 2'Sİ AĞIR 13 KİŞİ YARALANDI. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet, duraktaki vatandaşlara çarpan sürücünün kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi bıçakladığı ve atladığı denizde gözaltına alındığını açıkladı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.(33)'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BIÇAKLADI, DENİZE ATLADI"

Görgü tanığı olan bir yolcu, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı. Birkaç kişiyi bıçakladığını gördüm. Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı." dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta meydana gelen "Yaralamalı Trafik Kazasıö ve "Kasten Yaralamaö konuları ile ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmalar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen (1) vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir." denildi.

Açıklamada, "Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 16.30'da 27E Şirintepe - Kabataş Otobüs Hattı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü Beşiktaş'tayken, şoför ve yolcu arasında tartışma yaşanmıştır. Emniyet'ten alınan son bilgilere göre; güzergah dışında bulunan Beşiktaş - Bahçeşehir durağına çarpan otobüs şoförü 13 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şoför, otobüsten inince 1 kişiyi de bıçakla yaralamış, sonrasında denize atlamıştır. Emniyet yetkilileri, olaya müdahale ederek şoförü gözaltına almıştır. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmiştir. Emniyet tarafından olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan otobüs

-Polis ekipleri

-Görgü tanığı ile röp.

-Şoförün fotoğrafı

Detaylar

Kaynak: DHA