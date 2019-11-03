İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3)

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3)

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3)

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT