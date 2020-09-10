Beşiktaş'ta pitbull dehşeti! Kediyi paramparça etti

Beşiktaş’ta ağızlık takmadan gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, sokakta yakaladığı bir kediyi parçaladı. Köpeğin ağzından kaçamayan kedinin can çekişmesi kameralara anbean yansırken sorumsuz sahibi ise köpeğe tokat atsa bile yaşanan bu durumu engelleyemedi.