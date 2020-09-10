Beşiktaş'ta pitbull dehşeti! Kediyi paramparça etti
Beşiktaş’ta ağızlık takmadan gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, sokakta yakaladığı bir kediyi parçaladı. Köpeğin ağzından kaçamayan kedinin can çekişmesi kameralara anbean yansırken sorumsuz sahibi ise köpeğe tokat atsa bile yaşanan bu durumu engelleyemedi.
Beşiktaş’ta sahibi tarafından sokak ortasında ağzı açık bir şekilde dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek, sokakta bir kediyi yakalayarak öldürdü. Kan donduran o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken sahibi ve vatandaşlar ise ne yaptılarsa kediyi kurtaramadılar. Olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.
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10 Eylül 2020 Perşembe 11:15
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