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Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor!

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı öncesinde sakatlıklar can sıkıyor. Rachid Ghezzal'in sakatlanması üzerine ilk maçında iki gol atan Cenk Tosun'da sakatlandı.

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor!

Ankara'da kar yağışının altında oynanan Gençlerbirliği deplasmanından 3 puan ile dönen Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın ardından takıma kiralık olarak geri dönen Cenk Tosun da sakatlandı. Maçın ardından sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR çekiminde ödem tespit edilen Cenk'in Yeni Malatyaspor ile oynanacak  maça yetiştirilmesi için tedavisine başlandı.

RIDVAN'DAN İYİ HABER 

Trabzonspor maçında sakatlanan genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yakın zamanda takımla çalışmalara başlayacağı ve Denizlispor maçında kadroda olacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor!

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