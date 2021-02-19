Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor!

Ankara'da kar yağışının altında oynanan Gençlerbirliği deplasmanından 3 puan ile dönen Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın ardından takıma kiralık olarak geri dönen Cenk Tosun da sakatlandı. Maçın ardından sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR çekiminde ödem tespit edilen Cenk'in Yeni Malatyaspor ile oynanacak maça yetiştirilmesi için tedavisine başlandı.

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Trabzonspor maçında sakatlanan genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yakın zamanda takımla çalışmalara başlayacağı ve Denizlispor maçında kadroda olacağı ifade edildi.