Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor! İşte Sergen Yalçın'ın istediği, yönetimin teklif ettiği ücret

Süper Ligi, Galatasaray'ın önünde şampiyon tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Fravport TAV- Antalyaspor'u yenerek sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalama konusunda henüz anlaşma sağlanamazken siyah beyazlı taraftarlar gelecek güzel haberi bekliyor. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın sözleşme imzalamaktan uzak bir görüntü çiziyor.

Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasında geçen görüşmelere ilişkin Twitter hesabından bilgilendirmede bulunan Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi, şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın'la Beşiktaş yönetimi arasındaki görüşmeyi hayretle izliyorum.12 milyon lira teklif edilmiş

talebi 30 milyon lira, hak etti mi? Anasının ak sütü gibi. Bu iş nereye varır bilemem hocayı küstürmemek lazım. Her şey bir yere kadar, profesyonellik bu ne olacağı belli olmaz!"