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  4. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor! İşte Sergen Yalçın'ın istediği, yönetimin teklif ettiği ücret

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor! İşte Sergen Yalçın'ın istediği, yönetimin teklif ettiği ücret

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamazken Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi, Yalçın'ın 30 milyon lira ücret istediğini ancak 12 milyon lira ücret teklif edildiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor! İşte Sergen Yalçın'ın istediği, yönetimin teklif ettiği ücret

Süper Ligi, Galatasaray'ın önünde şampiyon tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Fravport TAV- Antalyaspor'u yenerek sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalama konusunda henüz anlaşma sağlanamazken siyah beyazlı taraftarlar gelecek güzel haberi bekliyor. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın sözleşme imzalamaktan uzak bir görüntü çiziyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor! İşte Sergen Yalçın'ın istediği, yönetimin teklif ettiği ücret

Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasında geçen görüşmelere ilişkin Twitter hesabından bilgilendirmede bulunan Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi, şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın'la Beşiktaş yönetimi arasındaki görüşmeyi hayretle izliyorum.12 milyon lira teklif edilmiş 
talebi 30 milyon lira, hak etti mi? Anasının ak sütü gibi. Bu iş nereye varır bilemem hocayı küstürmemek lazım. Her şey bir yere kadar, profesyonellik bu ne olacağı belli olmaz!"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor! İşte Sergen Yalçın'ın istediği, yönetimin teklif ettiği ücret

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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