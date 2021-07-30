Beşiktaş'ta Sergen Yalçın devreye girdi | Diego Godin transferi bitti!

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bir süredir yıldız savunma oyuncusu Diego Godin ile görüşme halindeydi. Bu transfer için son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın araya girdiği ve oyuncunun kendisinde ısrarcı olunmasından etkilendiği ifade edildi. Cagliari'ye de teklifini ileten siyah beyazlılar "4.5 milyon Euro yıllık kazancını ödeme şansımız yok. 1.5 milyon Euro ve başarı bonusları verebiliriz" teklifini iletmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI KULLANILIYOR

Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme ve her sezon 1.5 milyon Euro net maaş ile bonus içerikli teklifte bulunduğu Godin, siyah beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasından dolayı bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş da bu avantajını kullanarak transferi bitirmek istiyor.

DİEGO GODİN'İN KARİYERİ

16 Şubat 1986 doğumlu olan Diego Godin, Cerro, Nacional, Villareal, Atletico Madrid, Inter Milan ve Cagliari takımlarında forma giydi. Uruguay Milli Takımı'nda Galatasaray kalecisi Muslera ile birlikte de oynayan Godin şimdiye kadar 146 kez milli takım forması giydi ve 8 gol kaydetti.

1.87 cm'lik stoper, kariyerinde toplam 585 maçta ter döktü, 36 gol, 21 asistle oynadı. 35 yaşındaki tecrübeli stoper, geçen sezon Serie A'da 28 maça çıktı.