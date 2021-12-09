Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi ! İstifasını yönetime sundu!

Beşiktaş'ın son dönemdeki başarısız gidişatın ardından takımdan ayrılması gündeme gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa kararı alıp almayacağı merak konusuydu. Ligdeki Kayserispor karşılaşmasının sonucuna göre bir rota çizeceği ifade edilen tecrübeli teknik adamın bu maçı da beklemeyerek istifasını sunduğu öne sürüldü. İstifasını sunan Yalçın'ın, Çebi ile son bir görüşme yapacağı kaydedildi.

YENİ İSİM BELLİ OLDU

NTV Spor'un haberine göre saat Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 12'de başlayan antrenmana son kez katılan Sergen Yalçın'ın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılacağı ifade edildi. Öte yandan geçici bir süreliğine teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'nin getirileceği öne sürüldü.

SON ANTRENMANA ÇIKACAK

Yağız Sabuncuoğlu da Sergen Yalçın'ın görevden ayrılacağını ifade etti. Sabuncuoğlu, "Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sergen Yalçın bugün öğle saatlerinde yapılacak son antrenmana çıkıp görevi bırakacak." ifadelerini kullandı.