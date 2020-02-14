Başakşehir Beşiktaş maç sonucu | Başakşehir Beşiktaş maç özeti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Medipol Başakşehir, 50. dakikada Demba Ba'nın attığı gol sonucu maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir üç puanın sahibi oldu, puanını 43'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ikide iki yapan ve yükselişe geçen Beşiktaş, kritik deplasmanda yenilerek 36 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada İrfan Can savunma arkasına sarkan Crivelli'ye güzel bir pas yolladı. Zor pozisyonda topu kontrol eden Fransız forvet Vida'dan kurtulsa da kalesini terk eden Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

48. dakikada Soldan ceza sahasına giren N'Koudou dışarı yerden çevirdi. Atiba'nın gelişine yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

50. dakikada GOL! Başakşehir rakip savunmayı bir anda dengesiz yakaladı. Visca'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Demba Ba sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi.

55 dakikada Ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz geriden destek veren Elneny'ye çıkardı. Başarılı futbolcunun etkili vuruşunda kaleci Mert sağına iyi uzanarak gole izin vermedi.

70. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasının hemen dışında topla buluştu ve sağ ayağıyla sert vurdu ancak Mert bir kez daha iyi uzandı ve gole izin vermedi.

78. dakikada Caiçara sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta yolladı. Demba Ba'nın kafayla indirdiği topa Visca uygun durumda sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Karius çok iyi bir kurtarışla gole izin vermedi.

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