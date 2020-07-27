Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor.