Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor.
Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü motor kısmından alev almaya başladı. Otobüsü durduran sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07
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