Beşiktaş’ta soğuğa rağmen tribünler doldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ı taraftarları Kayserispor maçında yalnız bırakmadı. Mücadelenin hafta içinde olmasına ve havanın da soğuk olmasına rağmen stada gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Özellikle karşılaşmanın iş günü olması nedeniyle iş yerinden çıkanların maça zor yetiştiği gözlendi. Mücadelenin başlamasının ardından birçok siyah-beyazlı taraftar, stadyuma yeni giriş yapıyordu.

Kaynak: İHA