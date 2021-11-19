Beşiktaş'ta tarihi gün! Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi yüzleşiyor!

S iyah beyazlı ekipte yarın tarihi bir gün yaşanacak. Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019 tarihinde yapılan başkanlık seçimiyle birlikte 7.5 yıllık görevinin sonuna gelen Fikret Orman, yarın yapılacak 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak. Ahmet Nur Çebi'nin göreve geldikten sonra özellikle ekonomik konularda yoğun eleştirilerde bulunduğu Fikret Orman, 2 yıl aranın ardından yeniden Vodafone Park'a gidecek.

"BİZİM SÖZÜMÜZDEN DÖNDÜĞÜMÜZ GÖRÜLMEMİŞTİR"

Öte yandan Fikret Orman'ın Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısına Ahmet Nur Çebi yönetiminden "hesap sormak" için katılacağı ifade edildi. Gelişmeyi siyah beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Mahmutyazıcıoğlu, yaptığı paylaşımda, "Sağ olsunlar birçok kişi arıyor, 2 soru var: 1. Divan'a katılacak mısınız?, 2. Mali genel kurula katılacak mısınız? Kendi adıma ve Fikret Başkan adına cevap veriyorum. evet. Bizim sözümüzden döndüğümüz görülmemiştir. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi, daha önce uzaktan uzağa birbirlerine birçok eleştiri ve göndermede bulunmuştu. İkilinin bir araya geldiğinde yapacağı görüşmeler ise merak ediliyor.