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Beşiktaş'ta teknik direktörün ismi belirlendi! Bruno Pinheiro adım adım kartal oluyor!

Ligde üst üste 5 maç kazanamayan ve sonrasında Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör için Bruno Pinheiro isminde karar kıldı. Siyah-beyazlılar deneyimli teknik adamı İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş'ta teknik direktörün ismi belirlendi! Bruno Pinheiro adım adım kartal oluyor!

Kötü bir dönemin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta o tarihten itibaren teknik direktör ismi konuşulmaya başlandı. Birçok ismi gündemine alan siyah-beyazlı ekip, önceliği yabancı çalıştırıcılara verdi. Son olarak Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile temasa geçen Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcı üzerinde kesin karar kıldı. Yönetim, Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Bir süredir takımın başında altyapıda görev alan Önder Karaveli'yi bulunduran Beşiktaş, Kayserispor'a karşı iyi bir performans göstermiş ve 4-2 galip geldi. Bu süreçte takımın morali tekrar yerine gelirken yönetim de teknik direktör işini çok uzatmadan bir an önce ritim bulmayı hedefleyerek görüşmelerini sürdürdü. Son dönemde en çok gündeme gelen isim olan Bruno Pinheiro ise İstanbul'a davet edildi.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte görev almayı istediği belirtilen Portekizli teknik adamın da takımıyla görüşmeye başladığı öğrenildi. Kulübü Estoril ile görüşerek sözleşmesini feshetmek isteyen Pinheiro, bu işlemleri tamamlamasının ardından son detayları konuşmak için İstanbul'a hareket edecek. 

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

30 Ekim 1976 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Bruno Pinheiro,   antrenör olarak 1.16 yıl görev almıştır. UEFA pro lisans sahibi 45 yaşındaki deneyimli teknik direktör, genellikle 4-3-3 taktiğiyle sahaya çıkmaya sıcak bakıyor. Portekizli çalıştırıcının tam adı ise Bruno Miguel Nogueira Pinheiro'dur.

{TITLE_STRIP}Bruno Pinheiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Bruno Pinheiro hangi takımları çalıştırdı?

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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