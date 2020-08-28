Beşiktaş’ta ticari taksi ve motosiklet çarpıştı! 1 yaralı var

Beşiktaş'ta çift yönlü cadde de ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası duran trafik ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.