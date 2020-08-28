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  3. Beşiktaş’ta ticari taksi ve motosiklet çarpıştı! 1 yaralı var

Beşiktaş’ta ticari taksi ve motosiklet çarpıştı! 1 yaralı var

Beşiktaş'ta çift yönlü cadde de ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası duran trafik ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Beşiktaş'ın Çırağan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada  çift yönlü cadde üzerinde seyir halindeki ticari taksi ve motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulansla hastaneye kaldırırken taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. 

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28 Ağustos 2020 Cuma 09:13
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