Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında topladığı 14 puanla 4.sırada yer alan Beşiktaş, ligin son iki haftasında 5 puan kaybetti. Siyah beyazlı takım, 6.hafta maçında Başakşehir'e 1-0 yenilirken, 7.hafta maçında konuk olduğu İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak 2 maçta 5 puanlık kayıp yaşadı.

DEĞİŞİKLİKLER ŞAŞIRTTI

Özellikle siyah beyazlıların İstanbulspor maçında oynadığı futbol da taraftarın eleştirisini alırken teknik direktör Valerien Ismael’in Tayyip Talha'nın maç içinde başının dönmesi sonrası Wellington'u oyuna almak için Rosier'i oyundan çıkarıp Tayfur Bingöl'ü alması dikkat çekmişti. Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal'ın oyuna girme durumu varken İsmael'in yaptığı bu hamle tartışma konusu olurken siyah beyazlı yönetimde de Fransız hocaya tepki gösterenler oldu.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNEM TAŞIYOR

Fanatik'in haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi, siyah beyazlı takımın teknik direktörü İsmael'in geleceği için önem arz ediyor. Siyah beyazlı takım, Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe'ye de yenilirse Ismael’in durumunun masaya yatırılacağı belirtiliyor. Yönetimin yenilgi durumunda hocayla devam etmeyeceği öne sürülüyor.

İstanbulspor 2 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Başakşehir'e kaybedince olanlar oldu! Taraftar sinirini Necip Uysal'dan çıkardı! "Necip’i ıslıklamayan Beşiktaş’lı değildir"