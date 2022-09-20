Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!

Son iki maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael’in geleceği tartışılmaya başlandı. Siyah beyazlılar, 2 Ekim'de oynanacak derbi maçında Fenerbahçe'yi yenerse Fransız teknik adam devam edecek, alınacak bir yenilgide ise yollar ayrılabilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında topladığı 14 puanla 4.sırada yer alan Beşiktaş, ligin son iki haftasında 5 puan kaybetti. Siyah beyazlı takım, 6.hafta maçında Başakşehir'e 1-0 yenilirken, 7.hafta maçında konuk olduğu İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak 2 maçta 5 puanlık kayıp yaşadı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!

DEĞİŞİKLİKLER ŞAŞIRTTI

Özellikle siyah beyazlıların İstanbulspor maçında oynadığı futbol da taraftarın eleştirisini alırken teknik direktör Valerien Ismael’in Tayyip Talha'nın maç içinde başının dönmesi sonrası Wellington'u oyuna almak için Rosier'i oyundan çıkarıp Tayfur Bingöl'ü alması dikkat çekmişti. Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal'ın oyuna girme durumu varken İsmael'in yaptığı bu hamle tartışma konusu olurken siyah beyazlı yönetimde de Fransız hocaya tepki gösterenler oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNEM TAŞIYOR

Fanatik'in haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi, siyah beyazlı takımın teknik direktörü İsmael'in geleceği için önem arz ediyor. Siyah beyazlı takım, Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe'ye de yenilirse Ismael’in durumunun masaya yatırılacağı belirtiliyor. Yönetimin yenilgi durumunda hocayla devam etmeyeceği öne sürülüyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!

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