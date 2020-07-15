Beşiktaş'ta Victor Ruiz kontratını feshetti

Haber Global'in haberine göre Beşiktaş'ta şok bir ayrılık yaşandı. Sezon başında Villereal takımından transfer edilen İspanyol stoper oyuncusu Victor Ruiz 3 aylık alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ruiz'in Beşiktaş'la 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bu karar sonra Beşiktaş Kulübünün nasıl bir açıklama yapacağı büyük merak konusu oldu.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Sezon başında İspanyol La Liga takımlarından Villarreal'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Victor Ruiz, bu sezon ligde 23 karşılaşmada forma giydi.. Beşiktaş'a geldikten sonra çok sayıda sakatlık geçiren ve formasından uzak kalan oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.

Victor Ruiz kimdir? Sözleşmesini neden feshetti?