Beşiktaş'ta yol ayrımı!

Beşiktaş'ta 1,6 milyon euro alacağı olması sebebiyle FIFA'ya başvuran kaleci Lorius Karius, sözleşmesini feshetti.

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LORIUS KARIUS KİMDİR?

Loris Karius (d. 22 Haziran 1993), kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başladı.

22 Haziran 1993'te Biberach'ta dünyaya geldi. Futbol hayatına 5 yaşında doğduğu şehrin takımı FV Biberach'ta başladı. Daha sonra SG Mettenberg ve SSV Ulm 1846 altyapılarında forma giydikten sonra 12 yaşında Almanya'nın önemli ekiplerinden VfB Stuttgart altyapısına geçti. Buradaki performansı ile Almanya genç millî takımlarına çağrıldı. Millî takım performansı ile İngiliz ekibi Manchester City FC'nin dikkatini çeken kaleci 15 yaşında City'ye transfer olup, İngiltere'ye taşındı. City'nin rezerv takımında forma şansı buldu.

1. FSV Mainz

2011 yılında tecrübe kazanması için Almanya Bundesliga ekiplerinden 1. FSV Mainz 05'ün dördüncü lig olan Regionalliga'daki ikinci takımına kiralandı. 17 Eylül 2011'de SC Wiedenbrück ile oynanan maçta kariyerinde ilk kez kaleyi korudu ve ilk maçını gol yemeden tamamladı. İlk sezonunda 18 maçta forma giyen kaleci, bir kez A takımda yedek kulübesinde bekleme fırsatı da yakaladı. Performansı ile dikkat toplayan kaleci Ocak 2011'de Mainz'e transferini tamamladı.

2012-13 sezonunda Karius, A takıma yükselerek takımın ikinci kaleci konumuna getirildi. 1 Aralık 2012'de Hannover 96 ile oynanan Bundesliga maçının 52. dakikasında kaleci Christian Wetklo'nun kırmızı kart görmesi ile ilk Bundesliga maçına çıktı ve maçı gol yemeden tamamladı. 19 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da forma giyen en genç kaleci oldu. Ancak bu maç Karius'un o sezon forma giydiği tek maçtı ve zaman zaman ikinci takımda forma şansı bulmaya devam etti.

2013-14 sezonunun 12. haftasında Mainz kalesini devralan Karius, sezon sonuna kadar birinci kaleciliği kaptırmadı. 31 Temmuz 2014'te Asteras Tripoli ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı ile ilk Avrupa maçına çıkmış oldu. 2014-15 sezonunda kırmızı kart cezalısı olduğu bir maç dışında bütün Bundesliga maçlarında forma giydi ve 33 maçın 11'inde gol yemedi. Sezon ortasında sözleşmesi yenilendi. 2015-16 sezonunda ise 34 maçın hepsinde Mainz kalesini korudu. 9 maçta kalesini gole kapayan kaleci, sezon içinde iki penaltı kurtardı.

Liverpool FC

24 Mayıs 2016'da tekrar İngiltere'ye giden kaleci Premier Lig ekibi Liverpool ile anlaştı. Elinden geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun ilk maçlarını kaçıran kaleci 20 Eylül 2016'da Derby County ile oynanan EFL Cup maçında ilk kez Liverpool forması giydi ve takımı maçı 3-0 kazandı. 4 gün sonra ise Hull City ile oynanan maçta ilk kez Premier Lig'de Liverpool forması giymiş oldu. 10 maç üst üste ligde Liverpool forması giydikten sonra Bournemouth'a 4-3 kaybettikleri maç başta olmak üzere düşen performansı nedeniyle yerini Simon Mignolet'ye kaptırdı. Kupa maçlarında ise kaleyi korumaya devam etti.

2017-18 sezonunda ligde halen ikinci kaleci olmasına karşın teknik direktör Jürgen Klopp Karius'u UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci kaleci olarak oynattı. Karius, sezonun ikinci yarısında ligde de birinci kaleciliği kaptı. Kalesinde Karius ile Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olan Liverpool, finale çıkmayı başardı ve 26 Mayıs 2018'de Real Madrid ile oynanan finalde sahaya ilk 11'de çıktı. Ancak önce yaptığı büyük bir hata ile Karim Benzema'nın Madrid'i 1-0 öne geçiren golü atmasını sağladı ve maç 2-1 Madrid üstünlüğü ile devam ederken Gareth Bale'in yaklaşık 35 metreden attığı şutu elinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Liverpool, kupayı kaybederken fatura Karius'a kesildi. Karius, 2018-19 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarında hatalarını sürdürdü ve Liverpool'un Alisson transferi ile yerini kaybetti.

Beşiktaş JK

30 Haziran 2018 tarihinde Beşiktaş ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.