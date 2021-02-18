Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki evinde dün aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybeden 83 yaşında vefat eden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nın cenaze namazı bugün Levent Afet Yolal Camisi'nde kılındı. 83 yaşında hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu’nun, eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve ağabeyi Şahin Cüceloğlu baş sağlığı dileklerini kabul etti. Şahin Cüceloğlu teşekkürlerini, "Doğan Bey'e değer verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sağlıklı kalıp, uzun ömürlü olup bu güzel hizmetleri devam ettirmenizi diliyoruz. Sizler için dua ediyoruz." sözleriyle ifade etti.

Ünlü psikolog Cüceloğlu'nun cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak gibi isimler de katılım gösterdi.

Namaz bittikten sonra, Cüceloğlu'nun cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde araca götürüldü. Cenaze Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

Ziya Selçuk, Cüceloğlu'nun her zaman bir yön gösterici ve lider pozisyonunda olduğunu, bütün olayların iyi tarafını gören bir kişiliğe sahip olduğunu da sözlerinin arasına ekledi. Ardından şu şekilde devam etti:

"Kendisinin hatırasını yaşatmak bizim ödevimizdir. Kendisinin ortaya koyduğu eserlerin insanlara hizmete devam edecek olması, dualarımızda yaşayacak olması, bizim küçük bir tesellimiz ama bir akademisyen olarak tanışıklığım veya beraber çalışmışlığın ötesinde insanın beşerlikten insanlığa doğru giden yolculuğunda bir yol haritası sunan kişilerle tanışması çok özel bir durum, az rastlanır bir durum. Doğan Hoca'mız öyle bir kişilikti, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz arkasında ödevlerini yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Cumhurbaşkanının taziye dileklerini ailesine ilettim' dedi. Kalın, Cüceloğlu'nun insanların ruh dünyasına, aklına, gönlüne hitap edebilmiş bir bilim insanı olduğunu ifade ederek rahmet diledi. Cüceloğlu'nun dünyaya açık yerli ve milli bir insan olduğunu dile getiren Kalın," Anadolu topraklarından, Anadolu irfanından hep beslenerek çalışmalarını ortaya koymuş birisiydi. Bu eserleriyle de inşallah etkisi devam edecek, fikirleri yaşamaya devam edecek.'' diye konuştu.

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatının millet olarak büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cüceloğlu hakkında şöyle konuştu:

"Çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz insandı. Toplumumuza çok büyük yararları olan çok değerli bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."