Beşiktaş'tan '2. Feda' dönemi! kampanya'ya ilgi büyük

Beşiktaş klubü tarafından 9 Mart tarihinde yapılması planlanan yardım kampanyası Koronavirüs süreci nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kampanyanın detaylarını ve takımlarına gönül veren milyonlarca taraftarına seslenen Başkan Çebi '' kampanya'ya katılım için her sms bedeli 20 TL'' dedi.

HER BİR SMS 20 TL

Ahmet Nur Çebi, 15-20 milyon civarı olan taraftarların en az 1 kez kısa mesaj atmasını beklediklerini ifade ederek, "15-20 milyon taraftarımız var. Hedefimiz tüm taraftarlarımızın en az birer kez SMS atması. Bir SMS 20 TL değerinde olacak. İş adamlarımızın da hepsi çok kıymetli. Bu süreçte ağaların eli tutulmaz" diye belirtti..Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başlattığı yardım kampanyasına taraftarlar, "BIRAKMAM" yazıp, 1903'e SMS göndererek katılabilecek.