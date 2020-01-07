Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması: Haberler tamamen gerçek dışıdır

Beşiktaş'tan Arda Turan'la ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir."

Arda Turan'ın transfer ihtimali sosyal medya sallandı

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya olan yakınlığı ile bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile fotoğrafı; "Beşiktaş'a mı imza atacak" sorularını beraberinde getirmişti.

Çıkan fotoğrafın ardından TRT Spor'a konuşan Emre Kocadağ, "Sosyal medyada dolaşan fotoğraf eski, Arda Turan'la yakın zamanda bir görüşmemiz olmadı. Beşiktaş'a transferi gündemimizde yok" ifadelerini kullanırken Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz da bugün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş - Arda Turan ekseninde bildiği kadarıyla bir gelişme olmadığını ifade ederek: "Arda Turan'ın gönlünde yatanı biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir" şeklinde konuşmuştu.