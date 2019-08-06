Beşiktaş'tan art arda transferler!

Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ile sol bek Umut Meraş'la anlaşmaya vardı.

Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen Beşiktaş, Bursasporlu 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı.

İMZALAR YAKIN ZAMANDA ATILACAK

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.