Beşiktaş'tan art arda transferler!
Siyah-Beyazlı takım, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ile sol bek Umut Meraş'la anlaşmaya vardı.
Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen Beşiktaş, Bursasporlu 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı.
İMZALAR YAKIN ZAMANDA ATILACAK
Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.
Etiketler : Muhammed Şengezer, Umut Meraş
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