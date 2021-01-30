Beşiktaş'tan bomba transfer: Eski forveti Cenk Tosun ile anlaştı!
Son dakika haber... Beşiktaş eski forveti Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Son dakika haber... Beşiktaş eski forveti Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaştı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un 5 aylığına kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun özel uçakla İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedilirken siyah-beyazlıların bu transferde herhangi bir ücret ödemeyeceği kaydedildi.