Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması: Hulk ve Leo Pereira hedefte!

Sergen Yalçın yönetimiyle birlikte ligde zirveye ulaşan Beşiktaş, son haftalardaki formuyla şampiyonluk için bir numaralı aday konumuna geldi. Ara transfer dönemini de nokta atışı takviyelerle bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda sorun yaşamak istemiyor.

Hücumda ve savunmada eksikleri olduğu bilinen Beşiktaş, Hulk ve Leo Pereira ile görüşme halinde.

Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine alan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile yıllık maaş üzerinden görüşmelerine devam ediyor. 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro isteyen tecrübeli futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda temaslar hızlanacak.

Stoper mevkisi içinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya’ya çevirdi. Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. 2024’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Pereira’nın da futbol hayatını Avrupa’da sürdürmeyi istediği belirtildi.