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Beşiktaş’tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın transfer edildiği haberlerini yalanladı.

Beşiktaş’tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın transfer edildiği haberlerini yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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