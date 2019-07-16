Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Ali Naibi: Burak kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek

Ali Naibi, "Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

özel açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

DHA