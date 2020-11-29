Sergen Yalçın'dan maç sonrası açıklama: Bizi kenarda çıldırttıBB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldıMehmet Özdilek istifa etti mi? | Mehmet Özdilek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Beşiktaş'tan dev derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme!Hafta sonu yasağı nasıl olacak? | 5 - 6 Aralık sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?Hafta sonları gün boyu sokağa çıkma yasağı mı olacak? Yeni tedbirlere ilişkin flaş paylaşım!Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ezdi geçtiİçişleri Bakanlığı açıkladı! Bir terörist daha ikna yoluyla teslim olduCHP'de taciz skandalı! CHP'li Umut Karagöz. nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklandıUmut Karagöz kimdir? | Umut Karagöz neden tutuklandı? | Umut Karagöz kimi taciz etti?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş'tan dev derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Beşiktaş'tan dev derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş, sarı lacivertli ekibi 4-3 mağlup etti. 15 yıllık serinin bozulduğu maç sonrası Beşiktaş'ın Twitter hesabından Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulunuldu.

Beşiktaş'tan dev derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde henüz ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine gönderme yaptılar.

Siyah Beyazlı takımın Twitter hesabından Fenerbahçe'ye derbi öncesi gönderme gelmiş, yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Sarı Lacivertli Kulüp de ezeli rakibine yanıt vermekte gecikmemişti.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Algı" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME: "ALGI DEĞİL OLGU"

Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" ifadelerini yazdı.

Beşiktaş'tan dev derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ezdi geçtiBeşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ezdi geçti

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT