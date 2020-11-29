Beşiktaş'tan dev derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde henüz ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine gönderme yaptılar.

Siyah Beyazlı takımın Twitter hesabından Fenerbahçe'ye derbi öncesi gönderme gelmiş, yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Sarı Lacivertli Kulüp de ezeli rakibine yanıt vermekte gecikmemişti.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Algı" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME: "ALGI DEĞİL OLGU"

Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" ifadelerini yazdı.

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