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  3. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi: Brezilyalı Hulk'la görüşmelere başlandı!

Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi: Brezilyalı Hulk'la görüşmelere başlandı!

Süper Lig'de son haftaların en formda takımı Beşiktaş, ara transfer döneminde de nokta atışı transferlerin peşinde. Brezilyalı golcü Hulk'la görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların, yaptığı teklif ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi: Brezilyalı Hulk'la görüşmelere başlandı!

Ligde Sergen Yalçın ile birlikte yükselişe geçen ve son hafta oynanan Galatasaray derbisini de kazanarak zirvedeki yerini kaybetmeyen Beşiktaş, ara transfer döneminde etkili ve nokta atışı transferler yapmanın peşinde. Bir golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlılar, Mandzukic transferi olmayınca Brezilyalı golcü, Hulk'a yöneldi. 

Transfer çalışmalarında önemli aşama kaydeden Beşiktaş, Ocak ayı itibarıyla boşa çıkan Hulk için görüşmelere başladı ve belli bir noktaya geldi. Mandzukic transferinde olduğu gibi Hulk'a da 1 milyon Euro garanti ve şampiyonluk bonusu içeren bir öneri sunan Beşiktaş, oyuncudan yanıt bekliyor. 

Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi Brezilyalı Hulk'la görüşmelere başlandı!

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Son olarak Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Hulk, kariyerine Avrupa kulüplerinde devam etmek istiyor. Yıldız golcü için eski kulübü Porto'nun da ilgisinin bulunduğu söyleniyor.

Daha önceki Rusya ve Çin maceralarında getirisi yüksek sözleşmelere imza atan 1,80’lik futbolcunun bundan dolayı ekonomik olarak büyük bir beklentisinin bulunmadığı ve bir Avrupa kulübünde şampiyonluk yaşamayı istediği ifade edildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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