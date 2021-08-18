Beşiktaş'tan eski aşk yeniden alevleniyor! Marcelo Guedes hamlesi!

Transfer sezonu kapanmadan önce kadrosunu bir stoper takviyesi ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir süredir Milli futbolcu Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlerde bulunuyordu. Bu sırada eski Beşiktaş'lı Marcelo Guedes'in takımında kadro dışı bırakılması siyah beyazlıların dikkatini çekti. Lyon'un oyuncu ile sözleşmesini feshetmesi halinde Beşiktaş'ın devreye gireceği ifade edildi.

BOZS, PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Fransa medyasının haberlerine göre teknik direktör Peter Bozs, Brezilyalı oyuncunun performansından memnun değil ve takımdan gönderilmesini istiyor. Bu kapsamda oyuncuyla sözleşmeyi feshetmek için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Beşiktaş'tan Olympique Lyon'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcelo, zaman zaman siyah beyazlı ekibin gündemine giriyor. Daha önce Brezilyalı oyuncuyu tekrar almak için yoğun girişimlerde bulunan Beşiktaş, eli boş dönmüştü. Ancak Lyon kulübünün oyuncuya karşı şu anki tutumu kartalın elini güçlendiriyor.

INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Ayrılık nedeninin kulüp tarafından yanlış aktarıldığını ifade eden Marcelo Guedes, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Lyon'un farklı bir nedenden dolayı ayrıldığımı söylediğini gördüm. Doğru değil! Yakında neler olduğunu anlatacağım. Böyle bir iletişim kanalına sahip olduğum için şanslıyım. Böylece her şeyi şeffaf şekilde netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.