İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Beşiktaş’tan Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş’tan Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş’tan Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT